Parvlaevaoperaatorile seatakse kasumilagi

Mitmeid Saaremaaga seotud inimesi on laevafirma kasum häirinud ja nad leiavad, et see on liialt suur. Kui 2026. aasta oktoobrist algab TS Laevadel uus seitsmeaastane opereerimisperiood, plaanib laevaühendust korraldav regionaal- ja põllumajandusministeerium sõlmida ettevõttega kasumilaega lepingu.