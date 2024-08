Leida-Marie Leedo 103: rõõmsalt edasi!

"Tulevad kokku ja kõik on rõõmsad ja õnnelikud," ütles Leida ja lisas, et ta ise peab neile ikka eeskujuks olema.

"Jumal on andnud päevi nii palju ja armastust ja ilu nii palju, kui Jumal on andnud seda nüüd vanas eas veel, peab sellega rahul olema," lausus Leida.

Ka tervise üle ei saa ta oma sõnul kurta. "Ma olen oma eluga nii rahul, et mul on tervist," sõnas ta.

"Hommikul, kui tõusen, vaatan ikka, et toad korda saavad, et maja korda saab. Siis on rõõm elada puhtas toas. Kui on tarvis, siis käin poereisi ära. Kui ma viitsin, siis ma teen, kui ei viitsi, siis ei tee. Ma olen enesega rahul," kirjeldas Leida oma argipäevi.