MAAILM Soome ja Vene suhete virvarr meie tagahoovis käiva sõja taustal

Soome presidendi Tarja Haloneni visiit Saaremaale mais 2000. Eesti presidendi Lennart Meriga Kaalis õlut joomas. Halonen on esiplaanil seljaga.

Äsja saime kuulda kummalist uudist, et Vene kohus mõistis Soome süüdi genotsiidis Ida-Karjalas aastatel 1941–1944. See hõlmab nn Jätkusõja perioodi, kui Soomes võimutsesid sakslased. Venemaa Karjala Vabariigi prokurör Dmitri Hartšenkov teatas Petroskois peetud kohtuetendusel otsesõnu, et soomlaste okupatsioonivalitsuse toimetamist võib nimetada genotsiidiks.