Juuli oli Saaremaal tavalisest soojem ja vihmasem

Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna juhataja Miina Krabbi sõnul oli Sõrve rannikujaamas juuli keskmine õhutemperatuur 17,9 kraadi, mis on 0,4 kraadi normist kõrgem. Vilsandil oli keskmine õhutemperatuur 18,7 kraadi, mis on normist kõrgem 0,9 kraadi. Eesti keskmine õhutemperatuur oli 18,9 °C, mis on 1,1 °C normist kõrgem. Roomassaares ja Kuressaares oli kuu keskmine õhutemperatuur 18,5 kraadi.