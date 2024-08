Kuressaares tegutseb uus Pereraadio stuudio

Seoses Haapsalust Kuressaarde kolimisega otsustasid Pereraadio peatoimetaja Mare Pihlak ja tema abikaasa, raadio tegevdirektor ja tehniline juht Paavo, et raadio vajab veel ühte stuudiot. See ehitati Kuressaare kesklinna Kauba tänavale.

Pereraadiol on stuudiod Tartus, Tallinnas, Rakveres, Haapsalus ja Narvas. Programm on üle Mandri-Eesti üks, millest mitmeid saateid kasutab ka Kuressaare Pereraadio.

Esimesena salvestati uues stuudios 8. märtsil saade "Külalisestuudio" sarja, mikrofonide ees olid munkpreester Damaskinos ja saatejuhina Kristi Pumbo. Kauba tänava katusealusest on eetrisse läinud ka hommikuprogramme. Aprillis tegi nendega algust Rauno Veri, suvekuudel on kella seitsmest kümneni otse-eetris olnud Laura Jõgar. Hommikuprogramm on kuuldav kõikjal Mandri-Eestis ja interneti vahendusel kõikjal.

EELK Saare-Lääne piiskop Anti Toplaan, Pereraadio juhatuse esimees ja kauaaegne vabatahtlik kaastööline, salvestab saateid mitu korda kuus. "See stuudio avardab kindlasti Pereraadio tööd. Peatoimetaja kui tehniline juht on käivitanud raadiotöö Eesti erinevates kohtades, nüüd võimestavad nad seda siin oma kohalolekuga, nii et see õnn on nüüd saabunud meie õuele," rääkis ta. Toplaan lisas, et uue stuudio sünd on seotud Paavo Pihlaku teenimisega apostlik-õigeusu kirikus, kus teda teatakse isa Paulusena.

Anti Toplaan teeb koos EELK peapiiskopi Urmas Viilmaga sarja "Kõnetused", milles vaetakse ühiskonna ja kirikuelu sündmusi. Toplaane teises sarjas "Keset küla" osalevad erinevate kirikute vaimulikud. Siingi vaadeldakse ühiskonnas toimuvat vaimulikust vaatenurgast, jutuainest pakub igapäevaelu piisavalt.

"Kõnetuste" sarja salvestatakse ka videopildis ja seda võib näha EELK infoväravast e-Kirik.ee.

Mare Pihlaku sõnul on võetud eesmärk stuudiotöö aktiivsemalt käivitada. Et suvel on eetris peamiselt kordussaated, siis on senine aeg kulunud peamiselt uue hooaja ettevalmistamisele. Kuna Pereraadio programm koosneb enamasti vabatahtlike poolt valminud saadetest, on nüüd aeg leida ja kaasata kirikuraadio tegemistesse vabatahtlike kaastöölistena Muhu ja Saaremaa inimesi. Raadio majandab end annetustest, tasulisi reklaame Pereraadios pole.

Pereraadio on tegutsenud 30 aastat, viimase umbes 15 aasta saateid ja järjejutte saab järelkuulata kodulehelt Pereraadio.ee. Saaremaal saab Pereraadiot kuulata interneti vahendusel, näiteks radioplayer.ee keskkonna kaudu.