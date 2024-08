VEEBIKAJA "Ärka üles, Saaremaa!"

Harry Ling:

On palju pisiasju, mis vähendavat naudingut suvisest Saaremaast. Miks eirab politsei kesklinnas oma rolleritega kiirendavaid noori poisse, kes teesklevad, et nad on mingid kangelased? Samuti on politseil tarvis vestelda turistidega, kes üritavad kesklinnas sõidukite vahelt teed ületada. On ka muid miinuseid, sealhulgas Kuressaare vana turg, mis kunagi õitses ja nüüd on hääbumas.

Peatage kesklinnas liiklus – see on üsna häiriv sellise imelise linna nautimise juures! Armastan Kuressaaret ja viibin siin igal suvel, kuid tasub märgata, et tänapäeva maailmas on vaja muutustega kaasas käia ja kohaneda. Ärka üles, Saaremaa!

Alvar Lonks:

Huvitav... räägib Kuressaare Veevärgi juhatuse liige Aivar Sõrm, aga kraaniveest ja selle mõjudest turismile pole sõnagi. Üleüldiselt on selle arvamusartikli probleem (nagu paljude teiste arvamusartiklite puhul) selles, et kritiseerida ja näpuga näidata suudab igaüks, aga tegelikult oleks lahendusi vaja. See artikkel juba iseenesest ei aita kaasa, et olukord paraneks. Pigem võib teha asja hullemaks.