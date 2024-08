GALERII Peakokkade "armee" külastas Saaremaa, Muhu, Ruhnu maitsete aastat

See polnud niisama nalja- ja lustireis, kuigi tuju on kokkadel alati hea.

Eesmärk on väärindada seda, mida kodumaal kasvatatakse ning leida uusi kasutusviise sellele, mis juba peenral kasvamas, aga ka sellele, mille järgi tippköögid vajadust tunnevad ehk soovitused uueks kevadeks. Ühtlasi pakkuda turvatunnet kasvatajale, et on olemas koht, kuhu turustada oma toodangut ning luua ka tugev võrgustik.

Miks just Muhu ja Saaremaa? See piirkond on selle aasta Eesti toidupiirkonad ning ühtlasi on saarte toorainest inspireerununa lisatud need ka Aasta Kokk 2024 konkursi kohustuslike elementide hulka.