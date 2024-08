Juhtkiri Nukker prognoos

76+ vanuserühm on ainus, mis prognoosi järgi kasvab. Arvestades, et juba praegu vajaks Saaremaal kohe hooldekodukohta vähemalt poole hooldekodu jagu inimesi – praeguse seisuga 35 –, võib arvata, et tulevikus on vajadus üldhooldusteenuse järele veelgi suurem.