Kuidas kaaperdada sadamat Läätsa näitel. Puust ja punaseks

Juuli keskel kuulis Saarte Hääl vihjet, et Läätsa sadamas toimub midagi kahtlast, võimalik, et isegi kriminaalset. Vihje rääkis maade kaaperdamisest, mille ohvriks langes sadamas toimetav MTÜ Kalurite Ühendus Läätsa Rand.

See on üle 30 aasta tegutsev kalurite ühendus, millel tänaseks jäänud 20 liiget. Nende hulgas on nii tegevkalureid kui ka kunagiste kalurite järeltulijaid. Eelmise aasta juulini oli ühingu eestvedajaks oma elutöö rannakalurina teinud sõrulane Hans Varris.