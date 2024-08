VÕTA ALKOST PUHKUST Septembris jälle ei jooda

TAI andmetel on viimase 10 aastaga alkoholi mittetarvitavate täiskasvanute osatähtsus vähehaaval suurenenud. Kui 2012. aastal oli täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu kohaselt alkoholi mittetarvitajaid 9%, siis 2022. aastal oli see näitaja 16%. Mida vähem alkoholi elu jooksul tarvitada, seda suurem on tõenäosus püsida kauem terve ja vältida mitmesuguseid kroonilisi haigusi hilisemas eas.

„Julgustame inimesi „Septembris ei joo“ algatusega liituma, et saada teada, milline on enesetunne ilma pikemat aega alkoholi joomata. Alkoholist pausi võtmine on kasulik kõigile, olenemata sellest, kui palju keegi alkoholi tarvitab. See on oluline samm enesest hooliva eluviisi poole,“ sõnas Sammel.

Pikema pausi tegemine alkoholist on tõendatult seotud mitme positiivse mõjuga. Näiteks aitab alkoholist loobumine kaasa tervisliku kehakaalu säilitamisele või saavutamisele, sest paranevad toiduvalikud ja suureneb motivatsioon olla füüsiliselt aktiivne. Alkohol on olemuselt depressant, mistõttu sellest loobumine aitab parandada meeleolu ja vähendada ärevust, samuti paraneb une kvaliteet, mälu ja keskendumisvõime. Need on vaid mõned näited positiivsetest muutustest, mis aitavad suurendada enesega rahulolu ja heaolutunnet.

„„Septembris ei joo“ annab võimaluse üksteist inspireerida ja toetada inimesi oma tervise eest seisma. Inimesed kogevad algatusega liitudes omal nahal alkoholist loobumise positiivseid mõjusid ja saavad olla eeskujuks teistelegi,“ sõnas Sammel.

Tervise Arengu Instituut on „Septembris ei joo“ teavitustegevusi viinud ellu alates 2017. aastast. Möödunud aastal võttis sellest osa hinnanguliselt 60 250 inimest, mis on kõigi aastate rekordarv. Viimase seitsme aasta jooksul on kahekordistunud inimeste arv, kes peavad pausi 12 kuu jooksul. Aktsiooniga on kutsutud liituma kõik, olenemata sellest, millised on nende varasemad alkoholitarbimise harjumused ja kogused.

„Septembris ei joo“ algatust rahastab Tervisekassa.