LUGEJA KÜSIB Kas võin keelduda tööst, kui masin ei ole 100% töökorras?

Taignasegaja, nagu ka mõne muu masina kasutajad, ei tohi ise selle konstruktsiooni või kasutusviisi muuta nii, et see halvendaks töövahendi ohutust võrreldes valmistaja poolt ettenähtuga. Kaitsepiirded on paigaldatud põhjusega, et vältida ohtlikku kokkupuudet masina liikuva osaga. Ilma kaitsevõreta taignasegaja kasutamisel ei ole kokkupuutel liikuva taignakonksuga välistatud käe jäämine konksu ja kausi vahele või hoopis käe kaasahaaramine. Kui kaitsevõre eemaldamine on toimunud tööandja teadmisel, on tegemist teadliku ohutuse vähendamisega, mis on lubamatu.