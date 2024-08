VIDEO Muusikud ja lähedased tegid Väino Uibole mälestuskontserdiga sügava kummarduse

Oma kõige tuntumad laulud esitas Elvast pärit Väino Uibo koos oma vanema poja Toomas Uiboga 80-ndate esimeses pooles. „Võõras mees“, „Vari“, „Valeva veelinnu lend“, „Rahukojad“ – need on lood, mis nägid ilmavalgust võõrvõimu aastatel.

Väino poeg Toomas Uibo märkis oma sotsiaalmeedia postituses, et nad jõudsid isaga sellest kontserdist rääkida enne, kui ta lahkus. "Talle väga meeldis see mõte. Loetles oma lugusid, mis võiksid kõlada ja ütles, et kui teed, siis tee see kindlasti mu kodulinnas Elvas," märkis Toomas Uibo.