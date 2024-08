GALERII JA VIDEO Saaremaa tõusis esile kõigis Eesti tõugu noorte täkkude kategooriates

Eesti tõugu hobuste originaaltõuraamatut on peetud juba alates 1921. aastast ning traditsiooniks on saanud korraldada finaalvõistlusi üle aasta vaheldumisi Saaremaal ja mandril.

Mandri hobuste seas tõusis esile 3-aastane mära Aleksa, kelle aretajaks ja omanikuks on Ene Kurrikoff. Aleksat esitas Ene tütar Riin Kurrikoff, kes näitas, et mandrilt pärit hobused suudavad endiselt Saaremaa hobustele tugevat konkurentsi pakkuda.

Tulemused näitavad selgelt, et Saaremaa on jätkuvalt Eesti tõugu hobuste aretuses kõrgel tasemel. Kõik täkkude kategooria võidud jäid Saaremaale, kinnitades, et saarlaste pühendumine ja oskused on jätkuvalt esirinnas.