EVA LORENTZ Meenutades ruhnlaste põgenemist kodusaarelt 1944. aastal

Viimasena lukustas kiriku värava Isak Melders ja andis võtme üle. Oli aeg lahkuda. Jakob Grahn Simassgårdenist kirjutab, et kui rakmestatud hobustelt koorem randa maha tõstetud, ajas ta nad karjamaale ja lasi seal vabaks. Ta läks veelkorraks koju tagasi-küla oli nii imelikult tühi. Ta tahtis väga oma Ruhnu talu veel viimast korda näha, et sellega hüvasti jätta.

Viimase asjana jättis ta riidekirstule omatalu valvajatele suure singi, et nad tunneksid end teretulnuna.I sak Melders Micko idatalust kirjeldab, kui kummaliselt loomad sel päeval käitusid: lehmad ammuvad, hobused jooksid metsikult ja koerad ulgusid. Oli ka juttu, et mõned koerad üritasid veel paadi juurde ujuda. Kella neljaks oli enamik ruhnlasi koos nende varaga Juhanile lastitud. Randa jäidinimesed, kes olid lubanud ruhnlaste äraoleku ajal talude eest hoolitseda. Kõik arvasid sel hetkel, et varsti nad tulevad tagasi. Kell kuus väljus mootorkuunar Ruhnu reidilt.