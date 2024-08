Juhtkiri Sariõpingud tasuliseks

Haridusministeerium plaanib täiskasvanute kutseõpe osaliselt tasuliseks muuta. Õpingute eest peavad edaspidi hakkama maksma need, kel sama taseme kutseõppe lõpetamisest on möödas vähem kui viis aastat, ning need, kellel on ülikooli lõpetamisest möödas vähem kui kümme aastat.