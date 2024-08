Rekordhinnaga müüdud maa Piilas aitab nüüd kanepiäri ajada

Rootsi metsandusettevõttelt 380 hektarit põllumaad ostnud Pärnu ettevõtte OÜ Metsagrupp juhatuse liige Urmas Rahnel ütles, et maa jääb põllumajandusega seotuks. Maa on juba leidnud kanepikasvatajast rentniku. Rahnel pidas võimalikuks, et nende maaost on eraldi haritava maa ostu-müügitehingute arvestuses senisest kõige kõrgema hinnaga, kuid ettevõtete müümisel on omanikke vahetanud palju suurem kogus haritavat maad.