MUHU UUDISSED Kenad lõikuskuu lõppu!

Ja lauba õhta oo Koguvas, muuseumis pidu! Suvelõpu simman. Pihta akkab kellu kuiest. Mängvad Uijee ja Siin Me Oleme. Ja lõetsamehed Mihkel Tuulik ja Hugo Kink. Vilmilinti võetse kua sõuke pidu. Rahvalõõts Plus kanal oo kohal. Nõnna et kis tahab ennassid kunagid ekraani pialt nähe, siis lüöge aga kenaste lille, äkist näkkab. Sisse piasmise iest raha ep küsita, aga välja minemise aegas suab annetusi tiha. Et kui ikka pidu tääve ette lähäb, siis juu sie pärast annetamise kastist nähe oo.