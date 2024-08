TUNNUSTATI HARIDUSES PARIMAID Aasta haridustegu on Vanalinna kooli renoveerimine

Saare maakonnas esitati aasta õpetajate nominente kokku 67, seda üheteiskümnes erinevas kategoorias 23. haridusasutusest.

1. Aasta lasteaiaõpetaja 2024 on Rita Tiirik Kärla lasteaiast. Rita on õpetaja, kes on suure südame ja vägeva kogemuste pagasiga usaldusväärne õpetaja, kes alati võtab lapsed rõõmsalt tummise terega vastu. Ta on lasteaia raudvara, kellel 2024 aastal täitub 45 tööaastat.

Lasteaiaõpetaja nominentideks esitati Ave Täks – Ristiku lasteaed, Hille Arro – Pargi lasteaed, Janika Palits – Tuulte Roosi lasteaed, Kätrin Pukk – Pargi lasteaed, Kristin Sepp – Pargi lasteaed, Maris Mägi – Muhu lasteaed, Taimi Raamat – Ida-Niidu lasteaed, Tiia Saksakulm – Rohu lasteaed, Tiiu Lindmäe – Ida-Niidu lasteaed, Triin Hendrikson – Lümanda lasteaed.

2. Aasta klassiõpetaja 2024 on Merle Tustit Kuressaare Nooruse Koolist. Merlel on väga suur metoodiline pagas ja ta suudab õpilasi panna õppima väikeste nõksudega nii, et nad ei saa arugi, et õpivad. Merle on õpetaja, kelle klassi panevad vanemad oma lapse rahuliku südamega. Ta suudab luua vanemates tunde, et tema laps on märgatud ja toetatud ning õpetajale on see väga oluline.

Aasta klassiõpetaja nominentideks esitati veel Eliisa Siim – Kärla Põhikool, Janne Nurmik – Kuresssaare Hariduse Kool, Kairi Pihel – Kuressaare Vanalinna Kool, Katrin Õitspuu – Leisi Kool, Tiina Kand – Orissaare Gümnaasium.