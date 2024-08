VAATA FILMI Koolitööna vändatud dokki Tom Rüütlist saab vaadata internetis

Film "Hambad ja elekter" valmis Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi (BFMi) semestritööna ja õppejõu nõue oli teha lühifilm kahe režissööriga, mis võib ebamugavusi valmistada, kui loojad ühele lainele ei jõua. Loo algeks viidi tudengid ühte rehabilitatsioonikeskusse, kus nad pidid leidma mõne külastaja või terapeudi, kellest film teha.

Kristiina Iilane meenutab, et Johaniga teemat arutades leidsid nad, et lugu peaks olema elurõõmsast inimesest. "Kuna olen ise Saaremaalt pärit, siis oli minu mälusoppi talletunud üks kunagine pilt rannas istumisest. Minust pisut eemale tulid mõned sõbrad istuma ja nende seas oli ka Tom. Üks noormees võttis õllepudeli, pani selle Tomile suhu, Tom haaras selle hambusse, kallutas pea taha ja jõi kogu pudeli ühe korraga tühjaks. Ja muidugi naeris palju oma sõpradega. Ma olin sellest väga vaimustunud ja mõtlesin, kui äge, et ta ei lase kuidagi füüsilisel kehal oma olemust muuta ja on säilitanud nii tugeva elurõõmu, mida üleüldiselt väga harva kohtab," rääkis ta.

Kuigi Tom ei käinud selles rehabilitatsioonikeskuses, kuhu õppejõud tudengid suunas, tehti Kristiinale ja Johanile pärast peategelase tutvustamist ja esimeste kaadrite näitamist erand ning lubati Tomi edasi filmida. "Johanil ja Tomil on mõlemal väga hea huumorimeel, mistõttu oli meil kõigil väga meeldiv ja naljakas Tomi tegemisi jäädvustada," nentis Kristiina.

Tom Rüütel jagas infot filmi kohta mõne aja eest oma sotsiaalmeediakontol. "Minust oli varem üks sedalaadi, aga hoopis teistsugune film tehtud, mis kahjuks, filmis osalejate soovil, laiemaid silmi ei näinud. Aga et inimesed on erinevad, siis andsin ma end kogu täiega nõusse," meenutas ta lühidoki saamislugu. "Ma olin hästi hoitud ja usun, et olin ka hea materjal. Ükskord oli mul kindlasti võtteperioodi jooksul tüdimus, seda ma mäletan. Vabandan! Ja selle filmi avaldamisega läks ka nii, et nüüd, kolm aastat hiljem, jõudsime ühisele lainele, et nüüd on see aeg käes, kus võib filmi ka jagada," lisas ta.

Lühidokk "Hambad ja elekter" on käinud Pärnu filmifestivalil, Best of BFM-il ja linastunud dokumentalistide suvekoolis.

Filmi vaatamiseks kliki SIIA.