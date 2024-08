SUUR MAA, SUURED ASJAD Mingi seina seest peab see raha tulema

Ent nagu viimaste valitsuste puhul juba välja kujunenud, saadab läbirääkimisi varjamatu poliitiline võitlus koalitsioonierakondade vahel. Nende jäämägede tipud kerkivad kohati avalikkuse ette, mille järel on jälle hulk klaarimist. Asi on selles, et osa neist ohtlikest tippudest kerkib juhuslikult, osa aga kergitatakse meelega. Valitsuse tööd ehk ühist otsustamist see arusaadavalt kergemaks ei tee.