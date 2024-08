MAAILM Lahing filmilegendi pärandi pärast

Ajakirjanikele on Hiromi korduvalt kinnitanud, et tema ja Delon armastavad teineteist ning et näitleja kavatses temaga abielluda. Deloni lastel on aga teine arusaam. Nad on üksmeelel, et Hiromi on suur manipulaator, kes pärast Deloni insulte kasutas tema abitut seisundit ära omakasu huvides.

2023. aasta 5. juulil kirjutas Pariisi ajaleht Le Monde, et Deloni kolm last esitasid kohtule kaebuse, süüdistades Hiromi Rollini psühholoogilises ahistamises, haige abitu seisundi kuritarvitamises, kirjavahetuse saladuse rikkumises, tahtlikus vägivallas, teovõimetu inimese ebaseaduslikus kinnipidamises ja isegi julmuses loomade vastu.

Kes räägib tõtt? Tundub, et see küsimus jääbki pärast Deloni surma vastuseta. Praeguse seisuga on kohtuvaidlus veel käimas ja järgmine istung on määratud 2025. aasta aprilli.

Kindel on aga, et 70-aastasel Hiromil pole hinge taga midagi. Ajalehtede andmetel tuleb ta vaid suure vaevaga ots otsaga kokku. Eriti halvenes tema olukord pärast seda, kui Anthony Delon ajas vana naise isa majast välja, süüdistades teda riisumises ja varguses.

Deloni koerad

Võib oletada, et elu loojangul oli Alain Delonil raske mõista seda, et talle lähedased inimesed hakkavad tema raha pärast kisklema. Prantsuse ajalehed oletavad, et võib-olla just seepärast ütles ta korduvalt, et suurimat armastust tunneb ta mitte inimeste, vaid koerte vastu. Elu jooksul oli tal umbes 50 neljajalgset, kellele ta jagas oma hoolt ja kiindumust, ning loomad vastasid talle alati samaga.

“Kas te arvate, et koerad teavad, et ma olen kuulus Alain Delon? Neil on ükskõik! Mu koerad armastavad mind, nad ei tea, kes ma olen ja mida ma teen. See ongi tõeline armastus!” rääkis näitleja ühes intervjuus.

Kõik oma koerad mattis Delon oma mõisa territooriumile. Testamendis on öeldud, et samasse tuleb matta ka tema ise. Võib oletada, et pärast surma soovis prantsuse filmilegend, keda aastakümneid oli peetud meie planeedi kõige ilusamaks meheks, puhata oma lemmikute keskel, kes olid teda tõeliselt armastanud.



Naised tema elus

Kõmulehtede andmetel olid Alain Delonil intiimsuhted vähemalt kuue naisega:

Dalida ehk Iolanda Cristina Gigliotti – itaalia päritolu Prantsuse laulja, kes 1973. a salvestas koos Deloniga

hittloo “Paroles, paroles” (“Sõnad, sõnad”).

Romy Schneider – saksa näitleja, tutvus Deloniga filmi

“Christine” võtetel 1956. aastal. Romy oli toona juba kuulsus, Alain aga algaja.

Christa Päffgen ehk Nico – saksa laulja, hüljatud poja ema.

Nathalie Barthélémy (Delon) – prantsuse näitleja, Deloni ainuke seaduslik abikaasa, tema vanima poja Anthony ema.

Mireille Darc – prantsuse näitleja, kelle suhe Deloniga kestis 13 aastat.

Rosalie Van Bremen – hollandi modell ja hiljem ajakirjanik, Deloni tütre Anouchka ja poja Alain-Fabieni ema.