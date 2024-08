Jämaja kiriku torn ja katus vajavad remonti

Läbirääkimised hinnapakkumise saamiseks on kogudusel käimas Scandec Ehitus OÜ, Arens Ehitustööd OÜ ja Rändmeister OÜ-ga. Kirikõpetaja palub vallal tungivalt toetada seda väga vajalikku katuse renoveerimist.

Kirjale lisatud Rändmeister OÜ 2019. aastal koostatud renoveerimise põhiprojekti järgi oli juba siis olukord päris hull. Pikihoone katusekate on amortiseerunud, katuse ja tornikiivri kandekonstruktsioonid oluliselt kahjustunud ja halvas olukorras. Projektis leitakse, et muinsuskaitseameti nõutava kivikatuse jaoks ei ole hoone tarindid piisavad. Selleks tuleks sarikakannad tõmbidega kokku tõmmata, kuid need jääksid kirikusaalis näha. Seetõttu tuleks kaarjad tõmbid peita pööningule.