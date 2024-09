KOLLEDŽI SEGATIIM IRONMANIL Saarlased soomlaste, eestlaste ja kasahhide järel neljandad

Mihkel: „Võistlus jäi koormuselt tugevama treeningu vahemikku, mis tähendab, et tegelikult oleks võinud veel enam pingutada!“ Ta selgitab veel, et kuna ta on pigem vähe võistelnud, siis on tal probleemiks oma võimete täielikult rakendamine, kartes, et ei suuda ülesandeid lõpuni viia. „See probleem on olnud aktuaalne ka varasemates võistlustes, kus sarnased hirmud on mind takistanud.“