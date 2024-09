FC Kuressaare uus tegevjuht on Danel Tiirats

„Ülesandeid on palju, eesmärke on rohkelt ja soove, millest unistada, on kuhjaga. Ei tohiks olla üllatus, et jalgpalliklubidel üle Eesti pole kellelgi otseselt lust ja lillepidu igapäevaselt. Tuleb unistada, anda endast parim ja võimalusel veelgi rohkem välja pigistada. Kui me suudame kogu klubina sellise fooni võtta, siis usun, et meie seatud eesmärgid saavad hoo sisse. Klubi on andnud mulle väga suure usalduse ja see on asi, mida kergekäeliselt võtta ei tohi,“ sõnas Danel Tiirats.

FC Kuressaare on Danel Tiiratsile terve elu tähtis olnud ning ta usub, et tähendusrikast tööd tehes ei teki tunnet, et teed tööd, vaid pigem teed asju, mis on sulle endale olulised. „Seni noortetreenerina olen just sellist tunnet igapäevaselt kogenud. Iga inimene leiab tähendusrikkuse eri kohtadest, aga mind inspireerib isiklikult enim noorte arengu suunamine, selle eest vastutamine ja neile parimate võimaluste pakkumine.“

Danel Tiiratsi sõnul saab esialgseks väljakutseks olema tervikliku ülevaate kogumine, sest vastutusala on suur ja kõige parem viis otsuseid vastu võtta on kindlasti siis, kui kogupilt on ees.