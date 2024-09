"Sigadel on praegu head ajad" Saartel söödavarumisega rahul olla ei saa

„Üldine tähelepanek üle-Eesti on, et kõik saagid saavad tänavu varem valmis. Sellel aastal on Hummuli Agros ka neljas niide kenasti tulemas. Plaanime sellega alustada septembri keskpaigas. Kui vaatame maisitaimi, siis saagikus on paljulubav, kuigi mingi osa saab kindlasti kahjustatud metssigade poolt. Käisime üleeile vaatamas maisipõlde ja tõdesime, et tõlvik on juba teatud põldudel koristamisküps,“ rõõmustas Selge. Ta lisas, et maisi niiskuse sisaldus on hea ja tõenäoliselt tehakse maisisilo koristamisega algust juba järgmisel nädalal.