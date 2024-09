Sa pole kunagi muuseumis käinud? Sind otsitakse!

Algatuse eesmärk on murda levinud stereotüüpe muuseumide kohta ning julgustada inimesi, kes on mingil põhjusel muuseumidest eemale jäänud, tegema oma esimest sammu kultuuri avastamise suunas.

„Meil pole täpset ülevaadet, kui palju on Eestis inimesi, kes pole kunagi muuseumisse sattunud, kuid tõenäoliselt neid täiskasvanuid siiski väga palju olla ei saa,“ märkis muuseumikaardi juht Kert Kask. „Loodame sellegipoolest, et suudame leida need inimesed üles ja pakkuda neile võimalust sukelduda põnevasse muuseumide maailma.“