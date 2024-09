AARNE MÄGI Teatrist, Kuressaare teatrist alanud hooajal

"Lõikuskuu viljad on ammugi salves, teatri tegemisi ja ka muid traditsioonilisi saagikogumise tulemusi silmas pidades. Mihklikuu on käes, uue hooaja algus proovide näol juba alanud ja esimese uuslavastuse esietendused viinakuu kolmandal ja neljandal päeval on kah tulekul," kirjutab Kuressaare teatri loominguline juht Aarne Mägi.