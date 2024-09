Kudjape prügila peab laohoone viima vastavusse tuleohutusnõuetega

"Kokkuvõtvalt võib öelda, et hoone tuleohutusalane olukord ei vasta ehitusprojektile. Tekkinud olukorras peab päästeamet ainuvõimalikuks lahenduseks järelevalvemenetluse algatamist vallavalitsuse poolt ja palub edasistest toimingutest päästeametit ka teavitada," teatas Vahter vallale saadetud kirjas.

Saaremaa Prügila OÜ juhi Andre Nõu sõnul on Saaremaa Prügila ülesanne koostöös Saaremaa vallaga see angaar seadustada. Kuna tegemist on üle kümne aasta tagasi ehitatud nn ajutise hoonega, siis pole seda seni hooneregistrisse kantud.