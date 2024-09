SÖÖMA! Saaremaa toidufestival stardib juba sel reedel

Restoranide nädala toite saab nautida lisaks Kuressaarele niisiis ka Anglas, Leisis, Pangal ja Muhus. Menüü ja hinnad saab üle vaadata toidufestivali kodulehelt. "Oleme kokku leppinud, et erimenüü on kas 25 või 30 eurot, täpsemalt otsustab iga koht ise," märkis Nairis.

Selgi korral on festivali raames kavas erinevaid koolitusi, millest populaarsemad müüdi välja juba esimestel päevadel. "Kohvivalmistamise ja kokteiliõpitoad olid kõige populaarsemad," ütles Nairis, tänades Saaremaa kaubamaja partneriks olemise eest. Lisaks osaleb Coop toidufestivalil pakkudes allahindlusi kaubamaja köögiosakonnas ning kõigis maakonna Konsumites, kus kohalike tootjate tooted on erihinnaga. "Nii saab iga saarlane toidufestivalist osa," märkis Nairis.

Nagu ikka toimuvad linnapiknik, turupäev ja sügislaat ning juba järgmisel nädalavahetusel KÜLLA KÜLLA päev ja õunakohvikud. Nairise sõnul on KÜLLA KÜLLA üritusel sel aastal tervelt 14 osalejat, kellest kaks on täiesti uued – Koovi külaselts ja Orissaare Orval. "Oleme väga uhked kõigi üle, kes on meiega juba kuuendat aastat, see on mõnus seiklus mööda Saare maakonda, kus saab mängida ja võita," rääkis Nairis.