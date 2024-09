KÜLAVAHELOOD Käsitöö on kunagistel ukulaste ja nende järeltulijatel au sees

Kultuurimaja juhatajale Anu Viljastele pakkusid kokkutuleku idee välja Velli Saabas ja Mall Noormets. Mõlemad hakkajad muhulased peavad ennast sõna otseses mõttes UKU lasteks, kuna nende vanemad töötasid UKU-s Näputöö tegemise pisiku on nii Velli kui Mall kodust kaasa saanud. Velli tegeleb Muhu meistrite loomingu tutvustamisega edasi, pidades Kuivastus käsitööpoodi. Käsitöömeistrile endale meeldib kududa muhu seeliku kangast. "See on sisukas ja hingelähedane töö," toonitab nüüdne ettevõtja.Veel räägib Velli, et käsitöötoodete vastu tuntakse ehk nüüd rohkemgi huvi kui aastaid tagasi.

Kultuuripärandi hoidjana on ta resoluutne, öeldes, et omal ajal oli see sigadus, et UKU põhja lasti. Õnneks on ukulaste järeltulijad omandanud vanematelt päritud oskused ja käsitöö on endiselt au sees.