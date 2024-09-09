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ÕNNITLEME! Väärikad sünnipäevalapsed Saare- ja Muhumaal

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Sünnipäeva lilled
Sünnipäeva lilled Foto: Erakogu

Palju õnne 9. septembri sünnipäevalistele!

70 Heli Homutov Saaremaa vald Kuressaare linn

70 Helje Tamme Muhu vald Ridasi küla

75 Helle Kasin Saaremaa vald Kuressaare linn

75 Liilia Lember Saaremaa vald Sutu küla

75 Raivo Peirumaa Saaremaa vald Mändjala küla

75 Ilme Oll Saaremaa vald Tõnija küla

83 Virve Männik Saaremaa vald Länga küla

83 Estra Hüüdma Saaremaa vald Kärla alevik

83 Asta Jõelaid Saaremaa vald Purtsa küla

84 Virve Arge Saaremaa vald Lassi küla

88 Helju Noot Saaremaa vald Kuressaare linn

90 Keijo Uolevi Nyman Saaremaa vald Kailuka küla

91 Heino Kaasik Saaremaa vald Mustjala küla

91 Leili Õun Saaremaa vald Ardla küla

Palju õnne, palju jaksu,

rõõmsat meelt ja raha tasku.

Palju tervist, palju head,

kõike mida kalliks pead.

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Õnnitlused Kadi raadio soovisaatesse on oodatud telefonile 900 2800. Kõne hind 4.20€ + operaatori teenustasu

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