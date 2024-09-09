Palju õnne 9. septembri sünnipäevalistele!
ÕNNITLEME! ⟩ Väärikad sünnipäevalapsed Saare- ja Muhumaal
70 Heli Homutov Saaremaa vald Kuressaare linn
70 Helje Tamme Muhu vald Ridasi küla
75 Helle Kasin Saaremaa vald Kuressaare linn
75 Liilia Lember Saaremaa vald Sutu küla
75 Raivo Peirumaa Saaremaa vald Mändjala küla
75 Ilme Oll Saaremaa vald Tõnija küla
83 Virve Männik Saaremaa vald Länga küla
83 Estra Hüüdma Saaremaa vald Kärla alevik
83 Asta Jõelaid Saaremaa vald Purtsa küla
84 Virve Arge Saaremaa vald Lassi küla
88 Helju Noot Saaremaa vald Kuressaare linn
90 Keijo Uolevi Nyman Saaremaa vald Kailuka küla
91 Heino Kaasik Saaremaa vald Mustjala küla
91 Leili Õun Saaremaa vald Ardla küla
Palju õnne, palju jaksu,
rõõmsat meelt ja raha tasku.
Palju tervist, palju head,
kõike mida kalliks pead.
-----
Õnnitlused Kadi raadio soovisaatesse on oodatud telefonile 900 2800. Kõne hind 4.20€ + operaatori teenustasu