KTG merendusosakond on madruste seas jätkuvalt populaarne

Merendusosakond teeb tihedat koostööd Eesti Merekooliga ning Kuressaares kohapeal on võimalik õppida nii merendust valikainena kui ka omandada madruse kutsetunnistus. Lisaks on parimatel madrustel võimalik läbida Revali Merekoolis ohutusalane koolitus (SOLAS).

Merendusosakonna õpetaja Mati Saarlaid tunneb rõõmu, et Saaremaal on jätkuvalt huvi merehariduse vastu: “Merendus on alati olnud suur osa Saaremaa identiteedist. Merendusvaldkond on kindlasti ka tulevikus perspektiivikas ja võimalusi valdkonnas töötamiseks jagub nii kodusaarel kui ka maailmameredel. Täiskasvanud õppijad on selle võimaluse kenasti enda jaoks avastanud”.