Eerik Haameri nimelise kunstiauhinna pälvis sel aastal visuaalkunstnik Kristina Õllek

„Kristina Õllek on väga pühendunud, talendikas ja mõtterikas autor, kes on kunstikäsitluses avanud uue perioodi. Õllek ei korda korduva kordust, vaid tema looming on erakordne,“ sõnas žürii esimees, Saaremaa abivallavanem Koit Voojärv.