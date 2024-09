Saarlane pälvis Billingtoni küberjulgeolekuauhinna

Auhinna väljaandjate sõnul pälvis Sepp tunnustuse selle eest, et ta on alates 2012. aastast mänginud üha suuremat rolli rahvusvahelise kogukonna ühendamisel mõistmises, et küberjulgeolek nõuab rahvusvahelisi pingutusi ning see on seotud inimõiguste ja digivabaduse kaitsega.