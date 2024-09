VIDEO Valjala vabatahtlike päästjate liikuv staap on stardivalmis

Päästjate omavahendite, MTÜ Vöimaluse ja päästeameti toel soetatud konteiner-staap on Sivouse sõnul mõeldud pikemate ja suuremate päästesündmuste puhuks päästjatele staabiks, toitlustuse ja puhkamise võimaldamiseks.

Konteineris on tualett, köögunurk ja väike sahver asjade ja elektrigeneraatori hoidmiseks. Veel mahub pisikesse majakesse kaks voodit, laud ja toolid.

Saaremaa päästepiirkonna pealik Margus Lindmäe rääkis, et mandril on sellised võimalused päästjatele juba ammu varem loodud, kuid Saaremaal on Valjala vabatahtlike olmekonteiner esimene.