MAAILM Putin, raha ja relvad tõukavad Šveitsi loobuma neutraliteedist

Ajakirjanikud Laura Kayali ja Jacopo Barigazzi kirjutavad Politicos augusti lõpus ilmunud artiklis, et Šveitsi valitsus kavatseb muuta riigi kaitsepoliitikat. Äsja avalikustatud ekspertaruandes soovitatakse riigil, mis alates Viini kongressist ehk aastast 1815 on kindlalt ja järjepidevalt järginud väga ranget neutraliteedipoliitikat, alustada koos euroliidu ja NATO-ga ühise kaitsepoliitika väljatöötamist.

Kes koolis on pisutki ajalugu õppinud, peaks teadma, et Šveits pole kunagi kaldunud poliitilisele vägivallale ja sõdade pidamisele. Tema eelistus on alati olnud rahateenimine. On ju Alpiriigi pangad tuntud turvalisuse poolest, mis selle maailma vägevate vara ja raha ligi meelitabki.