LEMMIKLOOM Krutskitega uussaarlane Yumi – armastusega Venemaalt!

“Ma olen terve elu elanud koos koeraga. Kui kolisime Valjalga, hakkas laps rääkima, et siin võiks meil ka koer olla,” ütleb Kristiine, lisades, et tal endal oli ju sama soov, sest juba aasta aega oli nende elust lemmikloom puudunud. “Hakkasime vaatama erinevaid kutsikaid, et leida, millist tõugu koera me võtame. Siis aga mõtlesin, et ei maksa ometi poolteist tuhat eurot kutsika eest, seejuures teadmata, kas tal võib tulevikus mõni haigus või muu probleem olla.”