In memoriam Igavikuteele lahkus Laine Tarvis

Sel hetkel toimuski ühe ajalooringi sulgumine, nimelt 1940.a. oli Laine perekond sunnitud oma Sõrve kodust Läänemaale lahkuma ja selle Nõukogude sõjaväebaasidele loovutama, 54 aastat hiljem, 1994. a., oli tema see, kes Sõrves Nõukogude sõjaväeosade territooriumid Eesti Vabariigile üle võttis. Laine ise oli selle üle väga uhke ja meenutas ikka ja jälle ühe nõukogude ohvitseri ütlemist, et ”Me tuleme veel tagasi”…Aga ei tulnud!

Laine oli nooruspõlves edukas sportlane, tema naiste kettaheite tulemus 47,36 meetrit on tänase päevani Eesti edetabelis 15. kohal. Spordi kaudu kohtus ta ka oma tulevase abikaasa Velloga, kellega tal on kaks last, koos ehitati valmis ka kaks kodu.