KOIT SIMSO See, et aineõpetaja teeb tunnis liikumispause, võiks olla koolides tavaline

Saaremaa Gümnaasium on üks kolmest Eesti gümnaasiumist, mis on liitunud Liikuma kutsuva gümnaasiumi pilootprogrammiga. Kooli liikumisõpetuse õpetaja Koit Simso avaldab lehele, mis ajendas kooli pilootprojektiga liituma ning millist positiivset mõju on see kahe aasta jooksul õpilastele avaldanud.