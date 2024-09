ROBERT VIRVES „Pooliku hooaja plaan on 100-protsendiliselt õnnestunud!“

Kreeka ralli napi teiseks tuleku kohta ütles Robert Virves, et tõsi, alati tahaks võita, aga seekord oli nii. “Loomulikult kui võidust jäi niivõrd vähe puudu, siis mõtled, et vabalt oleks võinud teistpidi olla see järjestus,” arutles ta. “Kuid lõpuks on see ralli ikkagi suur õnnestumine minu jaoks.”