Kolme Päeva Jooks kulgeb tänavu läbi südalinna

"Pargiäärne staap meeldib eriti lapsevanematele - noortejooksule kaasa elada on palju lihtsam ja melukam, kui nad kohe silmist täpiks ei jookse eemale ära. Samuti ka põhijooksu osalejad jooksevad finiši kõrvalt mööda 3 km enne lõppu, mis jällegi on kaasaelajatele tore ergutada ja seisu näha."

Aga kesklinna läbimine on jäänud ikka veidi mõttesse. "Proovime! Algus/lõpp jääb ikka pargi kõrvale, aga esimene kilomeeter on läbi kesklinna. Peaasi, et Lossi tänava kivid jooksjatele vastu peavad."