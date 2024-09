JUHTKIRI Lennusõit on ajavõit, liiga kallis ajavõit

Saarlane Marliis Rettau tegi sotsiaalmeedias üleskutse vastata küsitlusele lennuühenduse kohta. Selgus, et teema läheb korda paljudele ning et praegune lennutihedus – vähemalt nädalavahetustel – pole sugugi piisav. Pea kõik vastajad tõdesid, et on sattunud olukorda, kus soovitud päevaks olid kõik lennupiletid välja müüdud.