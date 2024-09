Vallavalitsuse meedia peaspetsialistina alustas tööd Triin Truumure

Abivallavanem Liis Lepiku sõnul näitas meedia peaspetsialisti konkurss, et inimeste huvi selle valdkonna vastu on suur ja Saaremaa vald on atraktiivne tööandja.

„Olen hariduselt kultuurikorraldaja, mis tähendab, et minu senine töö on hõlmanud palju eriilmelisi ülesandeid. Ühel hetkel tundsin, et on aeg keskenduda veidi kitsamale valdkonnale ja asuda oma oskusi spetsiifilisemalt arendama. Meedia peaspetsialisti töö tekstide loomise ja toimetamisega seda võimalust pakub. Teadsin, et mingil eluetapil soovin end siduda Saaremaa vallavalitsusega ja tundub, et see etapp elust jõudis kätte,“ põhjendas Triin oma kandideerimist.