MUHU UUDISSED Kalendri järgi akkab pühabe sügis

Selle sügise mudud es oln miskit küsimust, et mis piaks olema nõuke sügisand, mis oo pääva keskmeks. Ikka õun, neh. Neid oo küll just uduumbe. Ja üldse oo luodus oln sievuasta lahke anniga. Kõiki asju oo. Vat nüid siis oo tiada, et jüribene lumi oo tõeste saagile kasuks. Akka või teist iga kevade välja nõiduma.