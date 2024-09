TEADLASTE ÖÖ Teadus ei maga – öötäis teadust!

Kaitsebasseini äärde üles pandud allveeuuringute stend. Stendi töötoas saab uurida, Kuidas toimuvad põnevad allveeuuringud: kuidas töötab mereseire, kasutades allvee-sonareid ja -lidareid, mis võimaldavad meil näha sügavale vee alla ja tuvastada sealset elu ning struktuure. Lisaks saab teada, kuidas on üldse võimalik mere põhjas uuringuid läbi viia – millised tehnoloogiad ja seadmed sellele kaasa aitavad. Ja et asi oleks tõeliselt haarav, tutvustatakse ka allveerobotit, mis suudab uurida sügavaid veekogusid. See on ainulaadne võimalus näha lähedalt, kuidas toimivad kaasaegsed mereuuringud ja milline on teaduse roll meresügavuste avastamisel.