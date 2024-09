VIDEO Käesla külas valmisid omapärased puuskulptuurid

2014. aastal toimus esimene vigursaagimise õppelaager MTÜ Käesla Arenguseltsi eestvedamisel. Kõik need kümme aastat on selline laager olnud kolmepäevane, kus Hiiumaalt pärit Maire Põldma juhendamisel saavad huvilised mitmeid kujusid valmistada. Puuskulptuuride valmistajad tulevad kokku üle Saaremaa.

„Kuna kodus kodutöid tehes lähevad mõtted mujale, siis Käesla külaväljak oma miljööga on selleks vägagi sobiv koht. Läbi kümne aasta on meid koos käinud umbes 11 inimest. Aeg-ajalt on uusi liitujaid olnud, aga vana tuumik on jäänud, kes kujusid valmistavad,” rääkis Käesla külaseltsi juhatuse liige Maive Õispuu.