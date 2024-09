Mis aitaks mopeedikampade müraterrori vastu?

Küsimus politseile: mida saab tavakodanik sellise müraterrori puhul teha? Probleem on üleval olnud juba mitmeid aastaid. Politsei aga lahendust ei paista leidvat. Politseid on teavitatud korduvalt, vastused on aga mittemidagiütlevad. Jah, ma saan aru, et elan kesklinnas, aga tavaline liiklusmüra mind ju ei häirigi, olen sellega harjunud. Mopeedide müraterror on ju hoopis midagi muud. Keegi ei ole politseile kaevanud tavamüra korral, vaid ikka ekstreemsuste tõttu. Politsei väide, et midagi pole teha, mopeedid on tehniliselt korras, tundub uskumatuna (vähemalt nii väideti politseist, kui neile sai probleemi korral helistatud). Soovitus jääda mõistlikuks tundub lausa irvitamisena ja probleemi eiramisena, sest tavainimesed on siiani küllaltki normaalselt käitunud. Olen isegi korduvalt tahtnud mõnele midagi kodaratesse visata. Keegi julge siis lõpuks reageeriski, kuna tundub, et politseile on tavakodanike probleemid arusaamatud. Sellega seoses tekibki küsimus: kas sellise liikluskultuuriga üleskasvanud noored istuvad varsti autorooli, teades, et liikle, kuidas tahad, nii kultuuritult ja teisi häirivalt, kui vähegi annab.