Vallavalitsus palub rallinädalavahetuseks täiendavaid parvlaevareise

Ürituse populaarsus on aasta-aastalt kasvanud ning lisaks on Saaremaa Rally ka autoralli Eesti meistrivõistluste viimane etapp, mis toob saarele veelgi rohkem inimesi. Vallavalitsus juhib tähelepanu, et ürituse ajakava muudatuste tõttu võib tekkida pühapäeval, 13. oktoobril lisakoormus Kuivastu-Virtsu parvlaevaliinile, kuna rallimeeskonnad lahkuvad saarelt hiljem kui varasematel aastatel.

"Ralli on varemgi tekitanud järjekordi Kuivastu ja Virtsu sadamatesse, isegi siis, kui liinil on olnud abiks kolmas parvlaev. Selle aasta muudatuste tõttu võib pühapäevane liiklus muutuda veelgi tihedamaks," sõnas abivallavanem vallavanema ülesannetes Liis Lepik.

Vallavalitsus on probleemile lahenduse leidmiseks kohtunud TS Laevade esindajatega, kes on kinnitanud, et vajadusel on lisareisid võimalikud. Vallavalitsus palub ministril kaaluda lisareiside tellimist nii reedel, 11. oktoobril, Virtsu-Kuivastu suunal kui ka pühapäeval, 13. oktoobril, Kuivastu-Virtsu suunal, et tagada sujuv liiklus ja vähendada sadamates tekkida võivaid pikki ooteaegu.