Kuressaare turuhoone taguse parkla tartaankatte võiks küll asendada, aga…

Kuressaare turu taga on parkimisala, mille osa kattest kummimaterjal. See ei ole mõeldud autode jaoks ja kate muutub iga aastaga üha räbalamaks.

Varem oli Saaremaa vallavalitsusele teada, et parklana kasutatava maa-ala tartaankatet Kuressaare turuhoone taga ei tohi asendada, kuid nüüd on selline luba saadud. Üks takistus on siiski veel.