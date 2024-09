Kuressaare teatris saab vaadata Kalvi Aluve loomingut

Kalvi Aluve (7. mai 1929 Rakvere – 28. september 2009 Tallinn) oli Eesti teeneline arhitekt-restauraator, riikliku preemia laureaat ja arhitektuuriajaloolane. Tema puhul on raske määratleda, kus lõppes töö ja algas looming. Või vastupidi.

Nende iseloomustamiseks on Saaremaa muuseumi projektijuht Tõnu Sepp öelnud: „Enne arvuteid ja 3-D programme olid ainult arhitekt, tema pliiats ja tušš, mis oli täiesti piisav, et luua kõigile mõistetav visuaal kunagi eksisteerinud hoonetest ja rajatistest ning anda ehitajale vajalikud juhtnöörid nendega töötamiseks. Enamasti jäid need lihtsateks lakoonilisteks põhiplaanideks, lõike- ja vaatejoonisteks, aga vahel andis arhitekt endale voli töötada kui kunstnik ja vaba käega panna paberile kujutelm sellest, kuidas mõni loss või linnus kunagi võis välja näha.“